«КраСаву» заочно арестовали по делу о дискредитации ВС РФ

Бывший нападающий самарских «Крыльев Советов» и молодежной сборной России Евгений Савин заочно арестован по делу о дискредитации российской армии, сообщает РИА Новости.

Савину инкриминируются публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ (ст. 280.3, ч. 1 УК РФ). 14 февраля МВД объявило его в розыск.

Евгений Савин ранее на своем YouTube-канале опубликовал видео с украинскими футболистами. В этом выпуске Андрей Ярмоленко, Дарио Срна, Андрей Воронин, Виталий Миколенко и Александр Алиев рассказали о своем взгляде на российскую спецоперацию. Вскоре после этого клубу Савина «Красава» запретили тренироваться в Красногорске, после чего он принял решение покинуть территорию России.

Он перебрался на Кипр и заявил команду с одноименным названием во второй дивизион местного чемпионата.

Еще тогда ему вменялось совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Позже стало известно, что суд оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что главному тренеру «Реала» грозит до 5 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.