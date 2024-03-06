Тренеру «Реала» грозит до 5 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов

Главный тренер мадридского «Реала» может получить наказание в виде лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает портал El Diario.

По информации источника, итальянский специалист подозревается в двух налоговых преступлениях, связанных с невыплатой порядка €1,06 млн в связи с неправильным декларированием имиджевых прав в период с 2014 по 2015 год. Испанская прокуратура настаивает на том, чтобы Анчелотти был приговорен на срок до четырех лет девяти месяцев.

14 февраля «Реал» в первом матче 1/8 финала главного европейского футбольного турнира в гостях обыграл «Лейпциг». Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась с результатом 1:0, единственный гол на счету Браима Диаса.

Ответный матч будет сыгран в Мадриде 6 марта. Стартовый свисток прозвучит для команд в 23:00 по московскому времени.

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