Президент «ПСЖ» рассказал, кого он поддерживает в возможном конфликте Мбаппе и тренера

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о возможном конфликте футболиста Килиана Мбаппе с главным тренером команды Луисом Энрике, отметив, что клуб станет на сторону наставника, передает RMC Sport.

«Конфликт с Энрке? Решает тренер. Мы за ним, это точно. Самое главное — это команда «Пари Сен-Жермен», — сказал Хелаифи.

Мбаппе все еще не подписал контракт с мадридским «Реалом» и пока ведет переговоры по личным условиям. В «ПСЖ» хотят, чтобы футболист отказался от части подписного бонуса в новой команде из-за того, что он обещал клубу, что не покинет его бесплатно.

При этом форвард уже согласился отказаться от причитающегося ему бонуса за лояльность в размере €80 млн от «ПСЖ».

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

Ранее Мбаппе рассказал, что у него много проблем в «ПСЖ».