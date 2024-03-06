Футболист «Реала» назвал фаворита Лиги чемпионов

Футболист мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга заявил, что «сливочные» являются фаворитами на победу в Лиге чемпионов, передает «Советский спорт» со ссылкой на AS.

«Считаю ли я «Реал» фаворитом на победу в Лиге чемпионов? Конечно, мы всегда фавориты в этом турнире», — сказала Камавинга.

14 февраля «Реал» в первом матче 1/8 финала главного европейского футбольного турнира в гостях обыграл «Лейпциг». Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась с результатом 1:0, единственный гол на счету Браима Диаса.

Ответный матч будет сыгран в Мадриде 6 марта. Стартовый свисток прозвучит для команд в 23:00 по московскому времени.

Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», который в финальном матче обыграл итальянский «Интер». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Родриго Эрнандес.

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