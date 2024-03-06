В ничейном результате «Зенита» со «Спартаком» углядели недоработку Семака

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что в ничейном результате петербургского «Зенита» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» есть недоработка тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я считаю, что в этой ничьей есть и недоработка Семака. Он мог поменять игру тактически, видя, что она не получается. Или выпустить раньше запасных. Того же Педро», — сказал Балахнин.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. На первой строчке идет «Краснодар», имея в активе 39 баллов.

В следующем туре «Спартак» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 10 марта. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени. «Зенит» 9 марта сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее экс-тренер «Спартака» назвал ключевую проблему «Зенита».