Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ничейном результате «Зенита» со «Спартаком» углядели недоработку Семака

Тренер Балахнин: в ничьей «Зенита» со «Спартаком» есть недоработка Семака

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что в ничейном результате петербургского «Зенита» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» есть недоработка тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я считаю, что в этой ничьей есть и недоработка Семака. Он мог поменять игру тактически, видя, что она не получается. Или выпустить раньше запасных. Того же Педро», — сказал Балахнин.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. На первой строчке идет «Краснодар», имея в активе 39 баллов.

В следующем туре «Спартак» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 10 марта. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени. «Зенит» 9 марта сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее экс-тренер «Спартака» назвал ключевую проблему «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами