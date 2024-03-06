Иностранный тренер клуба РПЛ высказался о российской культуре

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия заявил, что ему нравится российская культура, передает «Спорт-Экспресс».

«Я прожил в этой части света много лет, и в Белоруссии, и сейчас в России. Мне очень нравится местная культура, а также образ жизни», — сказал Деограсия.

«Оренбург» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 баллов. На первом месте идет «Краснодар», имея в активе 38 баллов, на втором месте располагается петербургский «Зенит», набрав 36 очков.

В прошлом туре «Оренбург» сыграл вничью со столичным ЦСКА. На 81-й минуте матча игрок армейцев Тамерлан Мусаев открыл счет. Уже в компенсированное время Матиас Перес восстановил равенство в матче.

«Оренбург» в следующем матче на своем поле примет калининградскую «Балтику». Игра пройдет 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее ЦСКА установил клубный антирекорд.