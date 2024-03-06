Фигуристка Слуцкая рассказала об отношении к сменившим спортивное гражданство россиянам

Серебряный призер Олимпиады 2002 года Ирина Слуцкая в интервью на YouTube-канале Аллы Шишкиной «Без воды» заявила, что не клеймила бы российских атлетов, которые решили сменить спортивное гражданство.

«Я бы не клеймила таких атлетов. Уверена, что каждый из них в глубине души благодарен нашей стране, потому что она дала им многое. Кто-то скажет, что это предатель, а кто-то — «Я ради этого жил», — сказала Слуцкая.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В декабре 2023 года в МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия в Олимпиаде, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Татьяна Тарасова назвала безобразием отсутствие флага России на последних Олимпиадах.