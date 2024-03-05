Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский футболист рассказал о столкновении с криминалом в 90-е

Экс-игрок «Ростова» Маслов вспомнил, как сталкивался с криминалом в 90-е

close
100%
Владимир Родионов/РИА Новости

Бывший футболист «Ростова» Александр Маслов рассказал в интервью Sport24, как сталкивался с криминалом в «лихие 1990-е годы».

«На улицах Ростова в 90-х было спокойно. А вот в ночных клубах можно было отхватить. Помню, с другом прихватили жен и пошли в клуб. Мы с другом отошли поиграть в бильярд. Тут вторые половинки прибегают: мол, к ним пристают, чуть ли не за руку тянут, даже не спрашивая. Чем кончилось? Все уладил друг — авторитетный человек», — заявил экс-футболист.

54-летний Маслов выступал за донской клуб с 1993 по 1997 год и является лучшим бомбардиром команды с 97 забитыми мячами в 188 играх.

В текущем сезоне подопечные Валерия Карпина после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 24 очка и располагаются на десятой строчке в турнирной таблице. В следующем матче «Ростов» дома сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдет 8 марта, начало в 18.30 по московскому времени.

Ранее Хабиб назвал лучшего футболиста в новейшей российской истории.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами