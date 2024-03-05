Российский футболист рассказал о столкновении с криминалом в 90-е

Бывший футболист «Ростова» Александр Маслов рассказал в интервью Sport24, как сталкивался с криминалом в «лихие 1990-е годы».

«На улицах Ростова в 90-х было спокойно. А вот в ночных клубах можно было отхватить. Помню, с другом прихватили жен и пошли в клуб. Мы с другом отошли поиграть в бильярд. Тут вторые половинки прибегают: мол, к ним пристают, чуть ли не за руку тянут, даже не спрашивая. Чем кончилось? Все уладил друг — авторитетный человек», — заявил экс-футболист.

54-летний Маслов выступал за донской клуб с 1993 по 1997 год и является лучшим бомбардиром команды с 97 забитыми мячами в 188 играх.

В текущем сезоне подопечные Валерия Карпина после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 24 очка и располагаются на десятой строчке в турнирной таблице. В следующем матче «Ростов» дома сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдет 8 марта, начало в 18.30 по московскому времени.

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