Хабиб назвал лучшего футболиста в новейшей российской истории

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью для VK Видео выбрал лучшего российского комментатора и футболиста.

«Любимые комментаторы? Черданцев, Гусев − голоса из детства. Был еще старый, который Английскую премьер-лигу комментировал… Елагин, забыл его имя. Черданцев в 2008 году орал: «Домой, Голландия!»

Как мне Аршавин? Лучший игрок в новейшей истории российского футбола. Он хорошо играл», − сказал Хабиб.

Аршавин — обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе «Зенита». В составе петербургского клуба он трижды становился победителем чемпионата России и в общей сложности завоевал с клубом семь трофеев. Также он выступал за английский «Арсенал» и казахстанский «Кайрат».

На данный момент он занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию. На протяжении двух лет бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России занимал руководящую должность в молодежном департаменте клуба, после чего стал заниматься спортивным развитием.

Ранее Аршавин рассказал, будет ли «Зенит» атаковать игрока ЦСКА.