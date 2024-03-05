Слуцкая объяснила жесткую реакцию Тутберидзе на поражение Валиевой в Пекине

Серебряный призер Олимпиады 2002 года по фигурному катанию Ирина Слуцкая ответила на вопрос о жесткой реакции тренера Этери Тутберидзе на неудачный прокат Камилы Валиевой в произвольной программе Олимпиады-2022 в Пекине. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Тутберидзе лучше знает своих спортсменов и понимает, что сделать, чтобы в будущем получился результат. Невозможно обсуждать это в деталях. У Этери Георгиевны, наверное, есть свой подход к каждому спортсмену, и она знает, с кем нужно пожестче, а кого можно и по головке погладить», — заявила Слуцкая.

Валиева на Играх-2022 заняла четвертое место (224,09). Олимпийское золото среди одиночниц взяла Анна Щербакова (255,95), серебро — Александра Трусова (251,73), а бронзу — японка Каори Сакамото (233,13).

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото досталось США.

Ранее Тутберидзе заявила об уникальном таланте Валиевой.