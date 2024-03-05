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Экс-президент «Спартака» призвал отхлестать розгами Ивлееву

Экс-глава «Спартака» Червиченко назвал блогера Ивлееву маленькой глупой девочкой

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Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Экс-президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко раскритиковал блогера Анастасию Ивлееву, которая начала испытывать общественное давление после организации скандальной «голой вечеринки» в конце прошлого года. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Ивлеева — это просто маленькая глупая девочка, у которой уровень ума третьего или четвертого класса школы. Вы вспомните ее интервью с Собчак. Ну она нереально тупая. Отсутствие ума приводит к отсутствию самовоспитания и культуры. Вот она и носит драгоценный камень на заднице. Что вот с ней делать? Отхлестать на Красной площади розгами на глазах у всех и отпустить. Большего она не заслуживает», — заявил Червиченко.

Вечеринка Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. В их числе были Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак.

Суд счел мероприятие пропагандой нетрадиционных отношений, ФНС заинтересовали уплаченные блогером налоги. Несмотря на извинения Ивлеевой, крупнейшие компании заморозили контракты с засветившимися на мероприятии знаменитостями. Суд оштрафовал девушку на 100 тыс. рублей за организацию мероприятия.

Ранее Червиченко назвал тренера «Спартака» чудным парнем.

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