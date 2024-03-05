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Мостовой назвал звезду «Реала» сумасшедшим

Экс-футболист Мостовой заявил, что «Реал» пройдет «Лейпциг» в 1/8 финала ЛЧ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает мадридский «Реал» фаворитом в ответном матче с клубом «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Своим мнением он поделился с ODDS.ru.

«Жду, что ответный матч между «Реалом» и «РБ Лейпцигом» получится более ярким и богатым на моменты и голы, исходя из того, что немецкой команде терять нечего. «Реал» побежит вперед сразу — у них такое нападение, что они могут любой команде спокойно забить.

Конечно, мадридский клуб является фаворитом и в матче, и на выход в 1/4 финала ЛЧ. Думаю, «Реал» победит со счетом 2:1. Один Винисиус — сумасшедший, а Беллингем чего стоит — естественно, преимущество у них. Всегда была магия мадридского «Реала», — заявил Мостовой.

14 февраля «Реал» в гостях обыграл «Лейпциг». Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась с результатом 1:0, единственный гол на счету Браима Диаса.

Ответный матч будет сыгран в Мадриде 6 марта. Стартовый свисток прозвучит для команд в 23:00 по московскому времени.

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