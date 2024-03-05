Винер назвала причину завершения карьеры Авериных

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что многократные чемпионки мира сестры Арина и Дина Аверины завершили спортивную карьеру, потому что отказались от участия в Олимпийских играх под белым флагом. Ее слова передает пресс-служба Олимпийского комитета России.

«Они закончили спортивную карьеру, потому что мы отказались от участия в Олимпийских играх под белым флагом. Таково было общее решение тренерского совета и спортсменок, привыкших выступать, когда в честь их побед поднимают национальный флаг России. Теперь наше внимание направлено на внутренние старты», — сказала Винер.

Спортсменки объявили об окончании своей карьеры 23 февраля.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее российская фигуристка призналась, что приостановила карьеру из-за бана России.