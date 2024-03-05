«Спартак» призвали перестать сливать информацию о Промесе

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что красно-белым пора перестать сливать информацию по ситуации с футболистом команды Квинси Промесом. Своим мнением она поделилась с Metaratings.ru.

«Считаю, что клубу надо перестать сливать информацию по ситуации с Промесом. Это очень вредит. Решение суда за сутки озвучили. Такое ощущение, что кто-то не хочет, чтобы Промес вернулся, и просто занимается вредительством», — рассказала Салихова.

5 марта журналист Иван Карпов сообщил, что суд по делу Промеса перенесли из-за того, что судья не смог выйти на работу по личными причинам и заседание перенесли на неделю. Адвокаты форварда красно-белых готовят документы, чтобы оно прошло в ближайшие пару дней. Карпов отмечает, что «в ОАЭ только видимость четкой работы всего и вся — на деле же обычный бардак, как и в других арабских странах».

В конце февраля Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители. 4 марта стало известно, что Промес находится в ОАЭ под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

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