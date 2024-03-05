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Названа наиболее «симпатичная» команда 19-го тура РПЛ

Тренер Точилин заявил, что «Динамо» выглядело наиболее симпатично в 19-м туре РПЛ

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ФК «Динамо»

Российский футбольный тренер Александр Точилин выделил игру московского «Динамо» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Первый тур чемпионата России после зимней паузы получился достаточно сумбурным. Наверное, на фоне всех остальных команд «Динамо» выглядело наиболее симпатично и целостно. Но не нужно забывать, что первые туры после длительных перерывов — это зачастую больше эмоции и огромное желание, весенний футбол никто не отменял», — заявил специалист.

3 марта московский «Локомотив» уступил «Динамо» со счетом 1:2. В составе победителей голами отметились Бителло и Денис Макаров. У «Локомотива» забитый мяч на счету Рифата Жемалетдинова.

После 19 туров РПЛ «Локомотив» вместе со «Спартаком» делит четвертое место в турнирной таблице (по 31 очку). «Краснодар», набравший 39 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. На два очка меньше у идущего вторым петербургского «Зенита». Тройку замыкает «Динамо», набравшее 35 очков.

Ранее перенесли суд по делу футболиста «Спартака».

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