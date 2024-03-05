Четыре игрока РПЛ вошли в расширенный список сборной Сербии на игру с Россией

Сборная Сербии по футболу представила расширенный список игроков, вызванных на товарищескую встречу против России 21 марта в Москве. Так в него попали сразу четверо футболистов из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Это игроки ЦСКА Милан Гаич и Саша Зделар, а также защитники «Зенита» Страхиня Эракович и «Спаратка» Срджан Бабич.

Помимо них в расширенный список попали вратарь Ваня Милинкович-Савич из «Торино», Никола Миленкович из «Фиорентины», Ян Карло Симич из «Милана», Матия Настасич из «Мальорки», Сергей Милинкович-Савич из «Аль-Хиляля», Душан Тадич из «Фенербахче», Александр Митрович из «Аль-Хиляля» и Душан Влахович из «Ювентуса».

25 марта сербы сыграют с Кипром, а сборная России — с Парагваем.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее в РФС рассказали, кто исполнит гимн сборной России перед матчем с Сербией.