Депутат Свищев призвал Дзюбу лучше играть и верить в российских программистов

Глава комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев признался, что верит в отечественных программистов. Его слова передает Legalbet.

«У нас же в футболистов тоже не все верят. Странно от Дзюбы слышать, что он не верит в наших программистов. Пусть он посмотрит, кто пишет игры. Российские и белорусские программисты работают по всему миру и являются одними из лучших. Мне удивительно. Пусть он лучше в футбол играет! Он в футболистов-то наших верит, интересно? Я вот верю в программистов. Им надо дать условия, финансирование», — сказал Свищев.

21 февраля на встрече с Владимиром Путиным о необходимости создания российского аналога FIFA заявил бронзовый призер Евро-2008 Андрей Аршавин. После Дзюба выразил уверенность, что у российских разработчиков не получится создать достойный аналог FIFA.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия «Игр будущего». Соревнования завершились 3 марта. На «Игры будущего» приглашаются профессиональные спортсмены и клубы всей планеты. Всего киберспортсмены выступили в 21 дисциплине. Участие в соревнованиях приняли 107 стран. Общий призовой фонд турнира составил $10 млн.

Ранее сообщалось, что российский аналог FIFA уже находится в разработке.