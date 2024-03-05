Одна из топ-5 футбольных лиг Европы с нового сезона будет называться McDonalds-лигой

Чемпионат Франции с сезона-2024/25 сменит название и вместо Uber Лига 1 будет носить название McDonalds Лига 1. Об этом сообщает La Gazette Du Fennec.

Как утверждает источник, McDonalds заплатит за нейминговые права чемпионата Франции € 20 млн в год. В настоящий момент Uber платит на €5 млн меньше. На новый сезон компания сократила финансирование из-за отъезда Лионеля Месси и вероятного ухода главной звезды лиги Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

О переименовании французской лиги будет объявлено, когда стороны уладят все финансовые и бумажные вопросы.

Сейчас в Лиге 1 после 24 матчей турнирную таблицу единолично возглавляет «Пари Сен-Жермен». У команды Луиса Энрике 55 набранных очков. На девять меньше у идущего вторым «Бреста». Тройку лидеров замыкает «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. У монегасков 42 набранных очка. В минувшем туре «Монако» сыграл вничью с «ПСЖ» со счетом 0:0.

Ранее сообщалось, что Захарян получил очередное повреждение и пропустит матч с «ПСЖ».