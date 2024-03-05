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Стало известно, почему Абаскаль улетел в Москву перед гостевым матчем с «Зенитом»

Зиньковский: Абаскалю не дали ложу, поэтому он смотрел игру с «Зенитом» в Москве

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Виталий Невар/РИА Новости

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский признался, что для него было непринципиально нахождение Гильермо Абаскаля на стадионе во время матча с «Зенитом». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Мы виделись в день матча — на завтраке, на обеде, потом на установке. Он спокойно объяснил, где будет смотреть матч. Что-то такое про ложу, что не дали…Не дали ложу? Возможно. Может быть, он не хотел с кем-то сидеть. Гильермо сказал, что будет смотреть на базе — как смотрел, когда мы играли с «Крыльями». Для меня лично никакой разницы нет. Мы играем, и думать, есть ли тренер на стадионе, странно», — сказал Зиньковский.

2 марта «Зенит» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» 0:0 в рамках 19-го тура РПЛ. Абаскаль пропускал эту встречу из-за дисквалификации. Он прилетел с командой в Санкт-Петербург из Дубая, но перед игрой уехал в Москву и смотрел матч на базе.

После 19 туров РПЛ «Спартак», набрав 31 очко, делит четвертое место с «Локомотивом». Лидирует по-прежнему «Краснодар» (39 очков). На два очка меньше у «Зенита». Тройку замыкает «Динамо», набравшее 35 очков благодаря победе над «Локомотивом» 2:1.

Ранее Абаскаля назвали чудным парнем из-за его отъезда из Санкт-Петербурга.

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