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Абаскаля назвали чудным парнем из-за его отъезда из Санкт-Петербурга

Экс-президент «Спартака» Червиченко: команда начала дышать без Абаскаля

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко критично оценил решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля покинуть Санкт-Петербург перед игрой 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом». Его слова приводит «Советский спорт».

«Чудной парень, я никогда такого не видел и не слышал, чтобы так главные тренеры поступали. Может быть, это и к лучшему, возможно, находись он на стадионе, «Спартак» не смог бы удержать счет и показать такую игру. Команда начала дышать, а не задыхаться без него», — заявил Червиченко.

Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга перед игрой, чтобы посмотреть матч на базе красно-белых в Москве. Он не мог руководить красно-белыми с бровки из-за дисквалификации. Встреча 19-го тура Российской премьер-лиги завершилась вничью 0:0.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. Команда Сергея Семака отстает от лидера, «Краснодара», на два очка.

Ранее Аршавин обвинил тренера «Спартака» в неуважении к России.

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