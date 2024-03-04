Экс-тренер «Спартака» призвал уменьшить зимнюю паузу в РПЛ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что существующий календарь в Российской премьер-лиге (РПЛ) должен видоизмениться, чтобы пауза между осенней и весенней частью сезона была меньше.

«Такие большие перерывы — это очень вредно для всех. И для игроков, и для болельщиков. Большой очень перерыв между двумя частями сезона, нужно подумать над тем, как его подсократить, чтобы чемпионат выглядел более целостно», — заявил Гладилин.

РПЛ перешла на систему «осень-весна» по ходу сезона-2011/12. До этого, с 1992 года, чемпионат России проходил по схеме «весна-осень».

По итогам 19 туров «Краснодар», набравший 39 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. На два очка меньше у идущего вторым «Зенита». Тройку замыкает «Динамо», набравшее 35 очков благодаря победе над «Локомотивом» 2:1.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Валерий Гладилин призвал ЦСКА играть до финального свистка.