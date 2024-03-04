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Экс-тренер сборной России объяснил, почему «Зенит» выиграет РПЛ

Тренер Игнатьев считает наиболее вероятным чемпионство «Зенита» в 2024 году

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что после 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) считает более вероятным чемпионство петербургского «Зенита».

По его мнению, команда Сергея Семака за счет большего ресурса способна на длинной дистанции показать лучший результат, чем лидирующий на данный момент «Краснодар».

«Если у «Краснодара» хватит внутренних ресурсов и нервов, чего в достатке или даже переизбытке у «Зенита», то они вполне могут стать чемпионами. Но при этом в их противостоянии я все же выберу «Зенит», — заявил Игнатьев.

В 19-м туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» 1:1, а «Зенит» — со «Спартаком» 0:0.

«Краснодар», набравший 39 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. На два очка меньше у идущего вторым «Зенита». Тройку замыкает «Динамо», набравшее 35 очков благодаря победе над «Локомотивом» 2:1.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом» на выезде, а «Зенит» — с «Уралом». После 20-го тура команды уйдут на перерыв в связи с матчами сборных.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что «Сочи» будет тяжело бороться за выживание в РПЛ.

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