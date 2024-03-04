«ПСЖ» потребовал, чтобы Мбаппе отказался от части бонуса в «Реале»

Руководство парижского «ПСЖ» смирилось с тем, что французский нападающий Килиан Мбаппе покинет команду в летнее трансферное окно в статусе свободного агента, однако в клубе рассчитывают получить финансовую выгоду с его ухода. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Мбаппе все еще не подписал контракт с мадридским «Реалом» и пока ведет переговоры по личным условиям. В «ПСЖ» хотят, чтобы футболист отказался от части подписного бонуса в новой команде из-за того, что он обещал клубу, что не покинет его бесплатно.

При этом форвард уже согласился отказаться от причитающегося ему бонуса за лояльность в размере €80 млн от «ПСЖ».

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 21 матче Лиги 1, в которых сумел 21 раз отличиться (шесть с пенальти) и сделать четыре голевые передачи.

Ранее стало известно, как мать Мбаппе уладила его переход в «Реал».