«Не хочу жаловаться на судьбу»: Тутберидзе высказалась об отстранении России

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью японскому телеканалу NHK выразила уверенность, что бан российских спортсменов на международной арене закончится.

«А я не закрывала двери. Почему нет? Вообще, не знаю, надо дождаться, я уверена, рано или поздно нас должны выпустить. Я уже до этого говорила: не хочу жаловаться на судьбу. Мы не закрывались ни для кого, мы можем поделиться тем, что у нас есть — немного, но есть», — сказала Тутберидзе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Последним официальным стартом для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022, которые прошли в Пекине. Ученица Тутберидзе Анна Щербакова на Играх в личном турнире завоевала золотую медаль, а еще одна воспитанница тренера Александра Трусова стала второй.

Ранее Тутберидзе высказалась о допинге Камилы Валиевой.