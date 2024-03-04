«Откуда это взялось?» Тутберидзе высказалась о допинге Валиевой

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью японскому телеканалу NHK заявила, что ее штабу не было смысла давать допинг фигуристке Камиле Валиевой на чемпионате России, поскольку спортсменка могла побеждать и без него.

«У меня очень много вопросов: что это, откуда это взялось? Никто не хотел думать даже разумно. Ну хорошо, она везде на всех стартах – и до, и после – была чистая. А зачем на чемпионате России ей давать допинг? Она весь сезон побеждала, везде была чистая, а тут, значит, мы давай-ка ей...» — заявила Тутберидзе.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото досталось США.

Ранее Тутберидзе рассказала о проблемах Валиевой.