Аршавин выбрал лучшего нападающего России

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Его слова передает «Матч ТВ».

«Он грамотно отклеился, не стал стоять на мяче, а видел, что соперник больше и шире. Он оставил мяч, сделал шаг в сторону, а Ньямси, чтобы не фолить, доиграл эпизод. Тюкавин в полном порядке, давно понятно, что это лучший нападающий России», — сказал Аршавин.

Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». Нападающий дебютировал за клуб в ноябре 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провел 19 матчей, отметившись восьмью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды. Тюкавин отметился результативной передачей в матче против «Локомотива» 3 марта.

«Динамо» после 19 туров РПЛ идет на третьем месте (35 очков). Второе место занимает «Зенит» (37 очков). Лидирует «Краснодар», набравший 39 очков.

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