Названа ошибка тренера «Локомотива» в матче с «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил работу тренера команды Михаила Галактионова в матче против «Динамо». Его слова передает Vprognoze.

«У «Локомотива» систематическая ошибка. Команда в который раз плохо входит в игру. Это говорит о том, что главный тренер и тренерский штаб должен настроить команду постараться забить первыми и как можно быстрее, а не спустя рукава. Но самое плохое, ошибки с составом.

Хорошо, что Галактионов смог изменить матч. Это его плюс, а минус — это что он ошибся со стартовым составом», — сказал Наумов.

3 марта «Локомотив» уступил «Динамо» со счетом 1:2. В составе победителей голами отметились Бителло и Макаров. У «Локомотива» забитый мяч на счету Жемалетдинова.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» вместе со «Спартаком» делит четвертое место в турнирной таблице (по 31 очку). «Краснодар», набравший 39 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. На два очка меньше у идущего вторым «Зенита». Тройку замыкает «Динамо», набравшее 35 очков.

Ранее Семака упрекнули в потере очков «Зенитом» в игре со «Спартаком».