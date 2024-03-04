Экс-игрок «Спартака» считает, что «Краснодар» и «Зенит» еще не раз оступятся

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Интрига в чемпионате сохраняется, и это здорово. В первой половине сезона мы видели, что «Краснодар» может выигрывать, когда это очень нужно. Тут допустили ошибку, но это футбол, это нормально. «Краснодар» очень ярко смотрится. С продвижением чемпионата каждая игра становится все более значимой. Не исключаю, что «Краснодар» и «Зенит» отступятся еще раз, а тут уже их догонят преследователи», — сказал Деменко.

В 19 туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» 1:1, а «Зенит» — со «Спартаком» 0:0.

«Краснодар», набравший 39 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. На два очка меньше у идущего вторым «Зенита». Тройку замыкает «Динамо», набравшее 35 очков благодаря победе над «Локомотивом» 2:1.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом» на выезде, а «Зенит» — с «Уралом». После 20-го тура команды уйдут на перерыв в связи с матчами сборных.

Ранее Семака упрекнули в потере очков «Зенитом» в игре со «Спартаком».