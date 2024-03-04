В Абаскале заподозрили наличие странностей

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков отметил нестандартность решений наставника красно-белых Гильермо Абаскаля. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Рядом с командой на стадионе он все равно не мог находиться из-за дисквалификации. Но, по-моему, Абаскаль уже смотрел один раз матч команды на базе. Правда, «Спартак» играл тогда дома, но расстояние не играет разницы: был через дорогу с командой или в другом городе. Но вообще Абаскаль со странностями, у него бывают нестандартные решения», — сказал Жуков.

2 марта «Зенит» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» 0:0 в рамках 19-го тура РПЛ. Абаскаль пропускал эту встречу из-за дисквалификации. Он прилетел с командой в Санкт-Петербург из Дубая, но перед игрой уехал в Москву и смотрел матч на базе.

После 19 туров РПЛ «Спартак», набрав 31 очко, делит четвертое место с «Локомотивом». Лидирует по-прежнему «Краснодар» (39 очков). На два очка меньше у «Зенита». Тройку замыкает «Динамо», набравшее 35 очков благодаря победе над «Локомотивом» 2:1.

Ранее экс-глава РПЛ высказался об Абаскале.