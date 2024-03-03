«Балтика» сыграла вничью с «Сочи» в матче РПЛ

Калининградская «Балтика» и «Сочи» не смогли определить победителя в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:0.

В составе «Балтики» желтые карточки получили Кристиян Бистрович, Диего Луна и Виталий Лисакович. В составе «Сочи» желтые карточки перед собой увидели Игнасио Сааведра и Мартин Крамарич.

В турнирной таблице чемпионата России «Балтика» занимает 15-е место, набрав 14 очков. «Сочи» располагается на 16-й строчке, имея в активе 12 баллов.

Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 39 баллов. На второй строчке идет петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 37 очков. «Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков.

В следующем туре клуб из Калининграда сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Команда с берегов Черного моря отправится в Москву, где сыграет с «Локомотивом». Матч пройдет 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее «Локомотив» проиграл «Динамо» в матче РПЛ.