«Пари НН» сыграл вничью с «Факелом» в матче РПЛ

Нижегородский «Пари НН» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе нижегородской команды мяч забил Кирилл Гоцук, он отличился в середине второго тайма. В середине первого тайма счет открыл игрок «Факела» Вячеслав Якимов.

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» занимает девятое место, набрав 25 очков. «Факел» располагается на 11 строчке, имея в активе 22 балла. Возглавляет турнирную таблица чемпионата «Краснодар», набрав 39 очков, на второй строчке идет петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 37 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея в активе 32 очка.

Сейчас «Динамо» играет с «Локомотивом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Пари НН» сыграет на выезде с казанским «Рубином». Встреча состоится 9 марта. «Факел» на выезде сыграет с московским «Спартаком». Встреча пройдет 10 марта.

Ранее российский игрок «Спартака» рассказал о срыве перехода в клуб из Европы.