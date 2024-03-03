Российский голкипер обошел Гашека по победам в НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал 390-ю победу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за всю карьеру.

В ночь на 3 марта состоялся матч регулярного чемпионата, в котором «пантеры» одержали победу над «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:0. Бобровский вышел на лед и в четвертый раз в текущем сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности. Он отразил 21 удар по своим воротам.

По количеству побед он вышел на чистое 15-е место в Национальной хоккейной лиге, обогнав представителя Чехии Доминика Гашека. Лидером по этому показателю является канадский голкипер Мартин Бродер, который за всю карьеру выиграл 691 матч.

Бобровский также в седьмой раз за карьеру провел сезон в лиге с 30 победами — это девятый показатель в истории Лиги.

Бобровский играет в Национальной хоккейной лиге с 2010 года. В период с 2010 по 2012 год он выступал за «Филадельфию Флайерз», с 2012 по 2019 год защищал ворота «Коламбус Блю Джекетс», а после перешел во «Флориду». Во время локаута в сезоне-2012/13 в НХЛ голкипер играл за петербургский СКА.

«Флорида» лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ с 86 очками в 61 матче.

Ранее «Вашингтон» объяснил решение выставить российского хоккеиста на драфт отказов.