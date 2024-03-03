Названы два футболиста «Зенита», помешавших победе над «Спартаком»

Тренер Валерий Непомнящий рассказал, что помешало петербургскому «Зениту» обыграть на своем поле московской «Спартак» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Мне кажется, что Вендел и Кассьерра просто не в порядке. Они играли не на своем уровне, потому что у них нет стопроцентной готовности. Поэтому они показали достаточно низкий уровень игры.

Вендел с самого начала матча почти не двигался. Во всяком случае, двигался меньше, чем обычно. И с мячом он работал не особо хорошо. Кассьерра играл невпопад. Ни одного хорошего приема или передачи у него не было. Хотя обычно он здорово принимал мяч и логично завершал атаку», — заявил специалист.

2 марта «Зенит» на свое поле сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Полузащитник «Зенита» Вендел в текущем сезоне провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. На счету форварда Матео Кассьерры 23 игры, 15 голов и и пять передач.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов.

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