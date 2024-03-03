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«Спартак» и «Зенит» раскритиковали из-за иностранцев: где наши российские пацаны?

Экс-футболист Шипицин: россияне из «Спартака» и «Зенита» не хуже иностранцев

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший футболист «Краснодара» Евгений Шипицин раскритиковал петербургский «Зенит» и московский «Спартак» за большое количество легионеров в составах команд в матче 19-го тура чемпионата России. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Ощущение, что посмотрел какой-то южноамериканский чемпионат. Где наши российские пацаны? Их по пальцам на поле можно пересчитать. Ничего интересного эти легионеры не показали. Не понимаю, почему у нас делают ставку на легионеров, которые ничем не выделяются. Наши ребята сыграли бы не хуже, игру бы не испортили.

Почему лимит сейчас позволяет выпускать столько иностранцев, когда российские клубы не участвуют в еврокубках? Почему нельзя использовать это время, чтобы поднимать, воспитывать, обстреливать своих ребят? Как будто увидел матч команд из зоны вылета иностранного чемпионата», — заявил экс-футболист.

2 марта «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). На газон стадиона «Газпром Арена» в стартовых составах обеих команд одновременно вышли 13 иностранных футболистов. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. Команда Сергея Семака отстает от лидера, «Краснодара», на два очка.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с воронежским «Факелом» (10 марта), а сине-бело-голубые — с екатеринбургским «Уралом» (9 марта).

Ранее игрок «Спартака» высказался о давлении на родине из-за переезда в Россию.

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