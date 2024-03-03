Матч «Реал» — «Валенсия» завершился судейским скандалом

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Валенсией» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Уго Дуро (27-я минута), Роман Яремчук (30). У «Реала» дублем отметился Винисиус Жуниор (45+5, 76).

Полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем забил мяч в компенсированное время, однако главный судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до этого и не засчитал взятие ворот. Английский хавбек стал активно выражать несогласие с решением арбитра, за что получил прямую красную карточку. Также за споры был удален защитник гостей Антонио Рюдигер.

«Реал» после 26 матчей набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Валенсия» с 36-ю баллами после 25 игр расположилась на девятой строчке.

В следующем туре мадридский клуб на своем поле сыграет с «Сельтой» из Виго (10 марта), а «Валенсия» примет «Хетафе» (9 марта).

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