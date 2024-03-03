Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соболев объяснил эмоциональную реакцию на замену в матче с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Соболев объяснил уход в раздевалку после замены эмоциями

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев в своем Telegram-канале объяснил свой уход в раздевалку после замены в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

«Не надо иcкать того, чего нет. Футбол — это эмоции. И зол я был на cебя, потому что играл плохо. Вcе вы знаете, как я неравнодушен к команде, что вcегда хочу помочь на вcе 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась. Такое бывает, но я горд за ребят. Сегодня на поле была настоящая команда. Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке», — написал форвард.

2 марта «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). Сразу после замены на 72-й минуте Соболев направился в раздевалку. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В текущем сезоне Соболев провел за московский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов.

Ранее Зарема назвала футболиста, которого не хватает «Зениту».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами