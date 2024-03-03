Соболев объяснил эмоциональную реакцию на замену в матче с «Зенитом»

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев в своем Telegram-канале объяснил свой уход в раздевалку после замены в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

«Не надо иcкать того, чего нет. Футбол — это эмоции. И зол я был на cебя, потому что играл плохо. Вcе вы знаете, как я неравнодушен к команде, что вcегда хочу помочь на вcе 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась. Такое бывает, но я горд за ребят. Сегодня на поле была настоящая команда. Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке», — написал форвард.

2 марта «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). Сразу после замены на 72-й минуте Соболев направился в раздевалку. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В текущем сезоне Соболев провел за московский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов.

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