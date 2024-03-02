В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с Промесом

Старший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что в клубе ждут возвращения нападающего Квинси Промеса. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Было уже много разговоров на эту тему, клуб выпустил официальное заявление, поэтому добавить здесь что-то сложно. Мы ждем Квинси и надеемся, что он продолжит играть за нас», — заявил Слишкович.

Квинси Промес не смог вылететь вместе со «Спартаком» в Санкт-Петербург на матч РПЛ с «Зенитом» из Дубая 29 февраля. Его задержали, так как он покинул место ДТП, в которое попал во время сборов в Объединенных Арабских Эмиратах с красно-белыми. Теперь игрок может быть экстрадирован в Нидерланды, где он приговорен к полутора годам тюремного заключения за вооруженное нападение на двоюродного брата и к шести годам тюрьмы за организацию контрабанды крупной партии кокаина.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. На первой строчке идет «Краснодар», имея в активе 39 баллов.

В следующем туре «Спартак» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 10 марта. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени. «Зенит» 9 марта сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Ранее Владимир Слишкович прокомментировал ничью с «Зенитом» в матче 19-го тура РПЛ.