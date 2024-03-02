«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в матче РПЛ

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком».

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга перед игрой, чтобы посмотреть матч на базе красно-белых в Москве. Он не мог руководить красно-белыми с бровки из-за дисквалификации.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. На первой строчке идет «Краснодар», имея в активе 39 баллов.

В следующем туре «Спартак» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 10 марта. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

«Зенит» 9 марта сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Ранее Денис Глушаков признался, что его трижды звали в «Зенит».