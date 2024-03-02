Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер «Спартака» об отсутствии Промеса в матче с «Зенитом: мы не должны думать об этом

Тренер «Спартака» Слишкович о Промесе: в команде есть другие ребята

close
100%
ФК «Спартак-Москва»' class="item-image" >
Телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал отсутствие Квинси Промеса в заявке на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», отметив, что нидерландец является важным игроком для команды, передает «Матч ТВ».

«Промес является очень важным игроком для «Спартака», но мы сейчас не должны думать об этом. В команде есть другие ребята, которые выйдут на поле и будут выполнять то, что они должны», — сказал Слишкович.

Квинси Промес не смог вылететь вместе со «Спартаком» в Санкт-Петербург на матч РПЛ с «Зенитом» из Дубая 29 февраля. Его задержали, так как он покинул место ДТП, в которое попал во время сборов в Объединенных Арабских Эмиратах с красно-белыми. Теперь игрок может быть экстрадирован в Нидерланды, где он приговорен к полутора годам тюремного заключения за вооруженное нападение на двоюродного брата и к шести годам тюрьмы за организацию контрабанды крупной партии кокаина.

Ранее адвокат предположил, что Промес может получить суровое наказание в ОАЭ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами