Тренер «Спартака» об отсутствии Промеса в матче с «Зенитом: мы не должны думать об этом

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал отсутствие Квинси Промеса в заявке на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», отметив, что нидерландец является важным игроком для команды, передает «Матч ТВ».

«Промес является очень важным игроком для «Спартака», но мы сейчас не должны думать об этом. В команде есть другие ребята, которые выйдут на поле и будут выполнять то, что они должны», — сказал Слишкович.

Квинси Промес не смог вылететь вместе со «Спартаком» в Санкт-Петербург на матч РПЛ с «Зенитом» из Дубая 29 февраля. Его задержали, так как он покинул место ДТП, в которое попал во время сборов в Объединенных Арабских Эмиратах с красно-белыми. Теперь игрок может быть экстрадирован в Нидерланды, где он приговорен к полутора годам тюремного заключения за вооруженное нападение на двоюродного брата и к шести годам тюрьмы за организацию контрабанды крупной партии кокаина.

Ранее адвокат предположил, что Промес может получить суровое наказание в ОАЭ.