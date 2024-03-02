Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший футболист «Зенита» назвал обидой действия клуба в ситуации с Круговым

Экс-футболист Деменко: «Зенит» и Круговой обиделись друг на друга

close
100%
Global Look Press

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, во время своей карьеры выступавший за «Зенит» и проведший два матча за национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации Данила Кругового, который был переведен во вторую команду санкт-петербургского клуба из-за решения уйти на правах свободного агента в столичный ЦСКА по окончании сезона.

«Они обиделись, конечно. «Зенит» предлагал хороший контракт. И не просто предлагал, а афишировал его. Хотя мне непонятно, зачем афишировать. Мы и так знаем, что большие суммы получают футболисты. Но зачем рассказывать, какую сумму клуб предлагал, чтобы игрок остался? Единственное, чего хотел «Зенит» в этой ситуации – заработать денег [на продаже игрока]. Но Круговой абсолютно правильно поступил как футболист. Он уходит «пустой», а бонусы лучше заработает в ЦСКА. Он хочет играть. Тут такая ситуация: и «Зенит» обижен, и футболист обижен. Он действительно доказывал на поле, что он не хуже. Но Сергей Семак все-таки выбрал путь расчета на легионеров. Пока он побеждает, его никто не будет осуждать. А вот если результата не будет, и каким-то образом произойдет так, что «Краснодар» станет чемпионом, то тогда с Сергея Богдановича могут спросить», — считает Деменко.

25-летний Круговой вышел на поле в 12-ти матчах Российской премьер-лиги в составе «Зенита» в текущем сезоне, отметившись одной голевой передачей и проводя в среднем на поле 40 минут за игру.

Ранее ЦСКА объявил о возвращении Алана Дзагоева.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами