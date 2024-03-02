Бывший футболист «Зенита» назвал обидой действия клуба в ситуации с Круговым

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, во время своей карьеры выступавший за «Зенит» и проведший два матча за национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации Данила Кругового, который был переведен во вторую команду санкт-петербургского клуба из-за решения уйти на правах свободного агента в столичный ЦСКА по окончании сезона.

«Они обиделись, конечно. «Зенит» предлагал хороший контракт. И не просто предлагал, а афишировал его. Хотя мне непонятно, зачем афишировать. Мы и так знаем, что большие суммы получают футболисты. Но зачем рассказывать, какую сумму клуб предлагал, чтобы игрок остался? Единственное, чего хотел «Зенит» в этой ситуации – заработать денег [на продаже игрока]. Но Круговой абсолютно правильно поступил как футболист. Он уходит «пустой», а бонусы лучше заработает в ЦСКА. Он хочет играть. Тут такая ситуация: и «Зенит» обижен, и футболист обижен. Он действительно доказывал на поле, что он не хуже. Но Сергей Семак все-таки выбрал путь расчета на легионеров. Пока он побеждает, его никто не будет осуждать. А вот если результата не будет, и каким-то образом произойдет так, что «Краснодар» станет чемпионом, то тогда с Сергея Богдановича могут спросить», — считает Деменко.

25-летний Круговой вышел на поле в 12-ти матчах Российской премьер-лиги в составе «Зенита» в текущем сезоне, отметившись одной голевой передачей и проводя в среднем на поле 40 минут за игру.

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