Мостовой об Абаскале: без разницы, он стоит, сидит или лежит на бровке

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что главный тренер красно-белых будет наблюдать за выездным матчем своей команды против петербургского «Зенита» из Москвы из-за дисквалификации, передает Sport24.

«Какая разница, стоит, сидит или лежит Абаскаль на бровке? Сборная Кот-д'Ивуара выиграла Кубок Африки вообще без тренера. Без разницы, есть испанец с командой, или его нет», — сказал Мостовой.

Игра с «Зенитом» пройдет 2 марта. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

29 февраля «Спартак» рейсом из Дубая вылетел на игру в Санкт-Петербург. В Москву отправились Тео Бонгонда, Руслан Литвинов и Томаш Тавареш, которые пока не вернулись в общую группу, а также Наиль Умяров, отбывающий дисквалификацию. Также красно-белые не смогут рассчитывать на Квинси Промеса, который продолжает находиться в Дубае.

Ранее «Спартак» назвали командой настроения.