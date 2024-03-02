Адвокат объяснил, почему Промеса могли подставить с делом о ДТП в Эмиратах

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» высказал предположение, что дорожно-транспортное происшествие, из-за которого нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах, могло быть подстроено, чтобы не выпустить футболиста из страны и иметь время подготовить его экстрадицию в Нидерланды.

«Слышал такое мнение и обсуждал с коллегами, что якобы оставление футболистом места ДТП сделали основанием, чтобы задержать его на какое-то время в Эмиратах. Отсутствие запроса со стороны Прокуратуры Нидерландов по экстрадиции Промеса ранее не бьется с имеющимися фактами, поэтому мое предположение, что дело нечистое. Вероятно, я предполагаю, что все это могло быть инициировано, даже ДТП специально сделали. И информация, что он покинул место ДТП, стала причиной, чтобы Промеса как-то задержать в ОАЭ. Мое личное мнение, что так и было: его подставили, чтобы не дать улететь вовремя с командой. И сейчас ищут другие пути для экстрадиции», — считает адвокат.

Квинси Промес не смог вылететь вместе со «Спартаком» в Санкт-Петербург на матч РПЛ с «Зенитом» из Дубая 29 февраля. Его задержали, так как он голландский форвард покинул место ДТП, в которое попал во время сборов в Объединенных Арабских Эмиратах с красно-белыми. Теперь игрок может быть экстрадирован в Нидерланды, где он приговорен к полутора годам тюремного заключения за вооруженное нападение на двоюродного брата и на полгода за организацию контрабанды крупной партии кокаина.

Ранее экс-игрок сборной России заступился за «Спартак» в вопросе качества поля на стадионе.