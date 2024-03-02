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Названо оптимальное изменение лимита на легионеров в РПЛ из-за «Зенита»

Экс-футболист Деменко: на поле в РПЛ должны выходить не больше пяти легионеров

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Carla Carniel/AP

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время своей профессиональной карьеры выступавший в том числе за санкт-петербургский «Зенит», в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал зимнюю трансферную кампанию сине-бело-голубых. Специалист считает, что ставка чемпионов России на легионеров идет во вред нашему футболу, а потому лимит требуется поменять таким образом, чтобы одновременно на поле не могли находиться более пяти человек, не имеющих права выступать за сборную России.

«Те ребята, которые ушли из «Зенита», действительно могут быть потерей. Тот же Круговой – сильный, качественный игрок, воспитанник свой. Легионеры – это все хорошо, но я понимал бы, если бы человек был сильнее на голову. Считаю, Круговой вообще никому не уступал. Вопрос доверия, опять же. Считаю, что это плохо, когда легионеры заполняют места наших футболистов. Но это, в любому случае, выбор тренера. У них стоит задача стать чемпионами, но еще никто не знает, как все пойдет дальше. Считаю, нужно вводить какие-то ограничения, чтобы так не было. Пусть у них будет хоть 20 легионеров в заявке, но в составе на матч должно быть не больше пяти. Тогда мы будем воспитывать своих хороших, интересных ребят, находить их. Для меня ситуация непонятна», — уверен Деменко.

«Зенит», занимающий после первой части сезона второе место в чемпионате РПЛ, зимой приобрел сразу трех бразильцев: Нино, Артура и Педро. Кроме того, сине-бело-голубые подписали контракт с Ильзатом Ахметовым из лидирующего в РПЛ «Краснодара».

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