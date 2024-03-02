«Терпеть это не могу»: иностранный игрок «Спартака» честно рассказал о России

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич негативно высказался о пробках в Москве. Его слова передает Sport24.

«Хочу провести в России много лет. И когда разговариваю с иностранцами, говорю только хорошее о вашей стране и «Спартаке». В России чувствую себя комфортно и безопасно. Обожаю московские рестораны. А вот пробки терпеть не могу! Нужно много терпения, тяжело рассчитать время. В Москве передвигаюсь только с водителем. Самому садиться за руль нет никакого желания. Вообще везде много людей, куда бы ты ни пошел», — сказал Бабич.

Бабич перебрался в «Спартак» в августе 2023 года из «Альмерии». До этого он также успел поиграть за «Црвену Звезду» и «Воеводину». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сербский защитник провел 10 матчей, отметившись одним забитым мячом.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Бабич рассказал о своем шоке от рыбалки в России.