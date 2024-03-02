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«Постоянная безнаказанность не лечит, а калечит человека»: тренер о Промесе

Тренер Григорян: постоянная безнаказанность справедливо калечит Промеса

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский футбольный тренер Александр Григорян считает, что безнаказанность справедливо калечит игрока «Спартака» Квинси Промеса, который является фигурантом уголовного дела. Его слова передает «Матч ТВ».

«Что делать «Спартаку» дальше? Сложно сказать. Понимаю, как тяжело тренеру терять такого игрока. Но есть и человеческая позиция. Безнаказанность постоянная не лечит, а калечит человека. Справедливо ли? Да», — сказал Григорян.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители.

Sport24 сообщил, что Промеса выпустили из отделения полиции, однако о его возвращении в Россию речь пока не идет. Он пропустит игру против «Зенита» 2 марта.

Ранее Промес отреагировал на информацию об аресте в Дубае.

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