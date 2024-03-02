Глушаков признался, что его трижды звали в «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал об интересе к себе со стороны петербургского «Зенита». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Зенит»? Меня три раза звали туда. Я рад, как все в итоге у меня сложилось. Если снова позовут летом? Нет, я никогда не пойду в «Зенит»! Да и меня не позовут», — сказал Глушаков.

Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Сейчас Глушаков играет в Армении за «Урарту», в который перешел зимой 2024 года.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

На счету Глушакова 57 матчей в составе сборной России.

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