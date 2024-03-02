«Такого никогда не видел»: иностранный игрок «Спартака» в шоке от России

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал о своем самом удивительном впечатлении от жизни в России. Его слова передает Sport24.

«Один раз в рамках тимбилдинга всей командой ездили на рыбалку недалеко от Москвы. Я был сильно удивлен, когда ребята поймали 12-килограммовую рыбу. В Сербии такого никогда не видел! Настолько большая рыба — это ненормально», — сказал Бабич.

Бабич перебрался в «Спартак» в августе 2023 года из «Альмерии». До этого он также успел поиграть за «Црвену Звезду» и «Воеводину». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сербский защитник провел 10 матчей, отметившись одним забитым мячом.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Первую встречу после рестарта чемпионата красно-белые проведут против «Зенита» в Санкт-Петербурге 2 марта.

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