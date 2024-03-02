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Тренер «ПСЖ» объяснил, почему стал менять Мбаппе

Тренер «ПСЖ» Энрике о заменах Мбаппе: решение ситуации наилучшим образом

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Christian Hartmann/Reuters

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал, почему нападающий команды Килиан Мбаппе был заменен после первого тайма в матче с «Монако». Его слова передает L.

«Это на сто процентов тренерское решение. Рано или поздно нам надо научиться играть без Килиана. Это мое решение, принятое на благо команды. Проблема с Мбаппе? Я не хочу этих игр. Я профессионал. Проблемы нет. Это просто решение ситуации наилучшим, на мой взгляд, способом для команды», — сказал Энрике.

1 марта «ПСЖ» сыграл вничью с «Монако» 0:0, а Мбаппе провел на поле 45 минут.

В предыдущей встрече против «Ренна» Энрике заменил Мбаппе на 66-й минуте.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 21 матче Лиги 1, в которых сумел 21 раз отличиться (шесть с пенальти) и сделать четыре голевые передачи.

Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее стало известно, как мама Мбаппе уладила его переход в «Реал».

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