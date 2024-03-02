Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Радимов заявил о карме «Спартака»

Радимов пошутил о стадионе «Спартака»: 2024 — год кармы, сейчас начинаю верить

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в своем Telegram-канале пошутил по поводу неготовности стадиона «Спартака» к первому матчу в 2024 году.

«Осенью «Спартак» и красно-белые болельщики жаловались на газон в Воронеже. А теперь спартаковцы не смогли подготовить свой стадион и газон к игре с... «Факелом».

Знаете, когда мне сказали, что 2024 — год кармы, я не особо верил. Сейчас начинаю потихоньку верить», — написал Радимов.

29 февраля стало известно, что комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) не допустила поле «Лукойл Арены» к проведению матча с воронежским «Факелом» в 20-м туре чемпионата России. Встреча состоится 10 марта. «Спорт-Экспресс» сообщил, что приоритетом для «Спартака» является перенос матча в «Лужники», также запасным вариантом стала «Арена Химки». В «Торпедо» выступили против переноса игры в «Лужники» (команда проводит там свои матчи).

После этого воронежский «Факел» потроллил красно-белых, разместив рекламу на его стадионе.

Ранее экс-игрок сборной России заступился за «Спартак» в вопросе качества поля на стадионе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами