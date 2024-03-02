Радимов заявил о карме «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в своем Telegram-канале пошутил по поводу неготовности стадиона «Спартака» к первому матчу в 2024 году.

«Осенью «Спартак» и красно-белые болельщики жаловались на газон в Воронеже. А теперь спартаковцы не смогли подготовить свой стадион и газон к игре с... «Факелом».

Знаете, когда мне сказали, что 2024 — год кармы, я не особо верил. Сейчас начинаю потихоньку верить», — написал Радимов.

29 февраля стало известно, что комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) не допустила поле «Лукойл Арены» к проведению матча с воронежским «Факелом» в 20-м туре чемпионата России. Встреча состоится 10 марта. «Спорт-Экспресс» сообщил, что приоритетом для «Спартака» является перенос матча в «Лужники», также запасным вариантом стала «Арена Химки». В «Торпедо» выступили против переноса игры в «Лужники» (команда проводит там свои матчи).

После этого воронежский «Факел» потроллил красно-белых, разместив рекламу на его стадионе.

Ранее экс-игрок сборной России заступился за «Спартак» в вопросе качества поля на стадионе.