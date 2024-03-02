Промеса назвали практически незаменимым игроком для «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов после задержания нападающего красно-белых Квинси Промеса в ОАЭ заявил о важности игрока для команды, назвав его лидером. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Есть кем его заменить, но, конечно, это будет сложно сделать. Мы же видим, что Квинси показывает на поле: отдает пасы, сам забивает. Когда тяжело, он тянет команду за собой. Это говорит о том, что он лидер и сейчас практически незаменимый игрок», — заявил Кечинов.

Инцидент произошел во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ. Из-за ареста Промес не смог вылететь вместе с командой в Москву и точно пропустит матч с «Зенитом», который состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта.

Журналист Дмитрий Егоров заявил, что нидерландскому футболисту грозят четыре года тюрьмы в ОАЭ за побег с места аварии и что в ближайшее он предстанет перед судом.

Однако затем источник Sport24 сообщил, что Промеса выпустили из отделения полиции, однако о его возвращении в Россию речь пока не идет.

Тем временем в дело вмешалась прокуратура Нидерландов, которая направила в ОАЭ запрос на экстрадицию футболиста. Ранее в феврале суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде 1300 кг кокаина. По этой причине прокуратура требует у властей ОАЭ выдать им игрока «Спартака».

Решение по данному вопросу пока не принято.

Ранее «Спартак» назвали командой настроения.